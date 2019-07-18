Итоги пенсионной реформы

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В январе 2019 г. в системе дополнительного пенсионного накопления участвовали 645 тыс. жителей (2+2+2), еще 653 тыс. участвовали по схеме 2+0+0, т.е. дополнительно за свой счет не откладывали. В июле 2019 г. дополнительно за свой счет на пенсию уже откладывают 1,132 млн жителей. Большая их часть – 633 тыс. – решила копить по максимальному тарифу (3+1,5), остальные 499 тыс. откладывают минимально (1,8+0,3), и с каждым годом их вклад будет расти, пока не достигнет максимального тарифа. С января 90, 1 тыс. человек решили откладывать на пенсию не 1,8%, а 3% зарплаты. Свое участие в системе приостановили 204, 1 тыс. человек, но они оставили деньги в фондах. Еще 41 тыс. вернула деньги в «Содру» и отказалась от дополнительного накопления. Как проинформировала «Содра», через три года тем, кто приостановил участие в системе накопления будет предложено снова принять участие в этой системе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ