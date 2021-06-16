Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?

В совместном заявлении лидеров говорится, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным.

«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорится в тексте заявления.

По словам Владимира Путина, в ближайшее время Россия и США намерены начать консультации по кибербезапасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Возможно, эти вопросы и будут точками опоры, от которых начнут отталкиваться Москва и Вашингтон в продвижении дальнейшего сотрудничества.

Встреча прошла в конструктивном ключе

Во всяком случае, так ее оценили оба президента. Путин назвал Байдена взвешенным и опытным собеседником, из чего можно сделать вывод, что лидерам удалось найти общий язык.

«Могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно», — заявил президент РФ, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита. Российский лидер добавил, что разговаривал со своим коллегой с глазу на глаз почти два часа. «Не со всеми лидерами так подробно идет разговор», — заметил Путин.

Примерно о том же сказал и Джо Байден, заявив, что, несмотря на разногласия, атмосфера на переговорах была доброжелательной и способствовала взаимопониманию.

РФ и США возвращают послов к местам своей службы

Взаимный отзыв послов стал одной из низших точекв российско-американских отношениях. На этот шаг стороны пошли в марте, после скандального интервью Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей». Теперь же возвращение дипломатов на места своей работы является вопросом времени. Скорее всего, это случится уже в ближайшие недели. МИД РФ и Госдеп США также должны начать консультации и по другим вопросам дипломатического взаимодействия. Возможно, это приведет к тому, что Москва и Вашингтон увеличат дипломатический штат в своих посольствах, который в последние годы резко сократился из-за взаимных санкций. Особенно это затронуло вопрос получения виз США российскими гражданами.

Что настораживает:

Никаких прорывных договоренностей

На самом деле никто не ожидал, что Путин и Байден смогут объявить о каких-либо особых договоренностях. Слишком уж много накопилось нерешенных вопросов в отношениях двух стран за последние годы. Если бы президенты взялись обсуждать все существующие разногласия, то, возможно, это отняло бы у них не один день. Даже если прошедший саммит и станет первым шагом на пути долгой совместной работы, то оценить сполна важность этого мероприятия получится только в будущем. Пока же оба лидера остаются на тех же позициях, с которыми и начинали работу на встрече.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-2460&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

По мнению Байдена, следующие 6–12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог.

Разногласия по вопросу о правах человека

Камнем преткновения все еще остается тема прав человека, на которую лидеры, очевидно, смотрят по-разному. Запад часто пытается использовать этот вопрос, чтобы обвинить российские власти в подавлении свобод. В Москве же указывают, что практика взаимодействия с несистемной оппозицией в России мало отличается от методов работы в западных странах. По итогам переговоров с Байденом Владимир Путин обратил внимание, что сочувствует США из-за последствий беспорядков после убийства Джорджа Флойда. Но в то же время президент пообещал, что Россия не допустит у себя повторения таких событий.

«Во многих странах происходит все то же самое, что у нас. Хочу еще раз подчеркнуть — мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас», — подчеркнул он.

Байден же в свою очередь заявил, что смерть Алексея Навального в тюрьме несла бы для России катастрофические последствия на мировой арене. Он добавил, что указал Путину, что этот вопрос является крайне важным.

«Я ясно дал понять [президенту России Владимиру Путину], что считаю, что последствия [такого сценария] будут катастрофическими для России», — подчеркнул американский лидер.