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Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим

Фото pixabay.com

Пурим — один из главных праздников иудаизма, в 2020 году он будет отмечаться с заходом солнца 9 марта до заката 10 марта, сообщает ТАСС.

Пурим — самый веселый еврейский праздник, время карнавала, подарков, пышного застолья, театральных представлений и радости.

По еврейскому календарю, Пурим приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Два главных обычая этого праздника — раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким. Заповедью праздника является также чтение книги Эсфирь вечером 13-го и утром 14-го адара (9 и 10 марта в 2020 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.

Самое популярное угощение на Пурим — гоменташ, треугольная булочка с начинкой из изюма, мака и меда (их еще называют «ушами Амана»). Веселье продолжается до позднего вечера, в него входит традиционное карнавальное представление с участием взрослых и детей — пуримшпиль.

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