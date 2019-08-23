Июль — рекордный месяц иммиграции, эксперты предупреждают о трудностях

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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В июле в Литву приехало больше людей, чем в любом предыдущем месяце, положительные тенденции миграции продолжаются.

Согласно данным, предоставленным BNS Департаментом статистики, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а эмигрировали — 3507.

По мнению экспертов, увеличение числа прибывших происходит в основном за счёт роста доходов населения, однако рост иммиграции из третьих стран может создать социальные проблемы.

Почти 64% из прибывших в июле являются граждане Литвы, более 83% из них имеют гражданство Литвы.

Статистики положительные тенденции миграции фиксировали во все месяцы этого года, кроме января.

В этом году в Литву прибыло в общей сложности 28,350 тыс. иммигрантов, покинули страну 22,289 тыс. человек.

Большинство иностранцев приезжают в Литву из Украины.

Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor, говорит, что возможность литовским работодателям меньше платить мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и технологическому прогрессу.

По его словам, это может повысить уровень безработицы, социальную изоляцию и напряжённость среди литовцев.

«Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля», — сказал BNS экономист.

По словам эксперта, по мере роста численности населения в скором времени может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.

В прошлом году Литва из-за миграции потеряла 3,3 тыс. жителей.

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