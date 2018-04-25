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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Из 3-х проб на коронавирус в Литве, все три отрицательные

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литве из трех проб на коронавирус все три оказались отрицательными, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

«По предварительным данным, ответы анализа всех трех проб являются негативными, однако официальные протоколы анализов будут в понедельник», – подтвердила Р. Лингене BNS в субботу вечером.

Анализ подтвердил, что изолированный с четверг в Каунасской клинике пациент не заражен никаким вирусом.

В субботу больница сообщила, что мужчина чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако ожидаются официальные результаты из Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем. 

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Первый очаг нового коронавируса был выявлен в Китае, в городе Ухань. Он внезапно начал распространяться не только по провинции и Китаю, но и в других странах Азии, Европы и США. 

Симптомами зараженных этим вирусом: жар, кашель, осложненное дыхание – они похожи на пневмонию (воспаление легких).  Есть подозрение, что вирус более опасен для людей с проблемами здоровья. 

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