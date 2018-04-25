Из 3-х проб на коронавирус в Литве, все три отрицательные

Первый очаг нового коронавируса был выявлен в Китае, в городе Ухань. Он внезапно начал распространяться не только по провинции и Китаю, но и в других странах Азии, Европы и США.

Симптомами зараженных этим вирусом: жар, кашель, осложненное дыхание – они похожи на пневмонию (воспаление легких). Есть подозрение, что вирус более опасен для людей с проблемами здоровья.