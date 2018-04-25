Из 766 новых случаев коронавируса не изучено 468 – НЦОЗ

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Из подтвержденных в Литве рекордных новых 766 случаев коронавируса не изучено 468, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Больше всего новых случаев (208) в воскресенье подтверждены в Вильнюсском округе, 170 случаев — в Клайпедском округе, 166 — в Каунасском, 112 — в Шяуляйском. В Тельшяйском округезафиксировано 60 случаев, в Паневежском — 28, в Мариямпольском — 9, в Таурагском — 7, в Алитусском — 4, в Утенском — 2 случая.

Из 298 изученных случаев самая серьезная вспышка зафиксирована в больнице самоуправления Плунгеского района — 17 связанных случаев. По девять случаев эпидемиологи связывают со вспышками в больнице Куршенай и Клайпедской республиканской больнице.

За минувшие сутки в Литве зафиксированы две смерти от COVID-19. В Каунасе умер человек, принадлежавший к возрастной группе 60-70 лет и имевший хронические заболевания.

Также сообщается о смерти в Тельшяйском уезде — скончался человек из возрастной грцппы 50-60 лет, у него тоже были хронические заболевания.

В Вильнюсском округеот других причин умер болевший коронавирусом человек из возрастной группы 50-60 лет.