Из Афганистана в Литву доставят самолетом 176 человек

Через пару часов в Литву должен прибыть последний самолет с помогавшими литовским военным афганскими переводчиками и членами их семей.
После занявшей десять дней операции Литва всего перевезет 176 человек, сообщил в четверг министр обороны Литв Арвидас Анушаускас.
Он отметил, что в общей сложности это 34 семьи с 82 детьми.
«Это первая уникальная операция, когда военнослужащие Литвы эвакуировали людей из зоны кризиса», — заявил на пресс-конференции командующий Оборонным штабом Литвы бригадный генерал Миндаугас Стяпонайчюс.
Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель Министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.
В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расейняйском районе.
Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет — в 2002-2021 году там служило 5000 военных, они участвовали в операции НАТО «Решительный мир», в двух основные операциях НАТО: Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и «Решительная поддержка» (2015-2021 годы).