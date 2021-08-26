Из Афганистана в Литву доставят самолетом 176 человек

«Это первая уникальная операция, когда военнослужащие Литвы эвакуировали людей из зоны кризиса», — заявил на пресс-конференции командующий Оборонным штабом Литвы бригадный генерал Миндаугас Стяпонайчюс.

Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель Министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.

В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расейняйском районе.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет — в 2002-2021 году там служило 5000 военных, они участвовали в операции НАТО «Решительный мир», в двух основные операциях НАТО: Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и «Решительная поддержка» (2015-2021 годы).