Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

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Амстердам откажется от использования термина Квартал красных фонарей, однако сам район не претерпит изменений, сообщает NL Times.

Заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт заявил, привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района Де Валлен или на Центр города.

Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин Квартал красных фонарей прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.

Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.

Ранее в Амстердаме открылся первый в Европе музей проституции.