Из бюджета Пентагона – странам Балтии

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США выделили странам Балтии 175 млн долларов (157,7 млн евро) из своего оборонного бюджета на следующий год, сообщило Министерство обороны Эстонии.

125 млн долларов из нового бюджета Пентагона на 2020 год предусмотрены на развитие военного сотрудничества с Эстонией, Латвией и Литвой, а еще 50 млн долларов впервые выделены на развитие противовоздушной обороны Балтии.

«Наши союзники недвусмысленно подтверждают приверженность своим обязательствам в области коллективной обороны на восточной границе Европы», — сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ