Из-из сильного ливня в Вильнюсе затоплены некоторые улицы

«Водители хорошо знают перекресток улиц Гележинио Вилко-Жальгирё и перекресток улиц Гележинио Вилко-Укмергес. Эти места сейчас наиболее затоплены, и мы настоятельно рекомендуем водителям выбирать другие маршруты, пока наши дежурные экипажи не освободятся», — сказал он.

Он также подтвердил, что в Вильнюсе образуются большие, чем обычно, пробки на дорогах.

Автобусные и троллейбусные маршруты в столице дождь не нарушил.

По данным Гидрометслужбы, в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет неустойчивым, 6–11 м/с, во время гроз его порывы будут достигать 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха составит от 27 до 32 градусов, на побережье — от 24 до 26 градусов.

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