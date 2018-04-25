Из Израиля в ОАЭ отправился первый в истории авиарейс

Самолет израильской авиакомпании El-Al вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в столицу Объединенных Арабских Эмиратов город Абу-Даби. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 31 августа.

Указано, что на борту Boeing 737-900 находятся высокопоставленные официальные лица США и Израиля. В составе американской делегации среди прочих советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

Этот авиарейс стал первым в истории прямым коммерческим авиарейсом из Израиля в ОАЭ.

Напомним, Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.