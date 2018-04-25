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TOP,Здравоохранение,Новости

Из Китая летят 300 тыс. реагентов для анализа на коронавирус

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

В четверг вечером в Литву из Китая должен прибыть самолет, который доставит более 300 тыс. реагентов для анализа на коронавирус, сообщил премьер-министр Саулюс Сквярнялис. 

«Более 300 тысяч. Столько тестов и реагентов в самолете, который только что вылетел из аэропорта Чанша Хуанхуа в Китае и летит в Литву. В Вильнюсе он должен приземлиться во вторник вечером», – сообщил премьер на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Он утверждает, что эта партия позволит периодически тестировать всех медиков и «прочих людей, которые работают на передовых линиях борьбы с коронавирусом», а также людей с симптомами, которые хотят знать ответ.

Глава Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем Витаутас Зимницкас подтвердил BNS, что летят  300 тыс. реагентов, необходимые для анализов.  

«Прибывают 300 тыс. реагентов. Можно будет провести столько тестов», – сказал он.

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