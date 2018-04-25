Из клиники Сантарос сбежавшая женщина, тестировавшаяся на коронавирус, найдена

Фото BFL/Paulius Peleckis

Во вторник из Вильнюсской клиники Сантарос через окно инфекционного отделения сбежавшая женщина, проходившая тестирование на коронавирус, менее чем через час была найдена.

«Место нахождения женщины уже установлено, сотрудники полиции уже вызвали медиков», около 17 часов сообщила BNS представитель полиции Вильнюсского самоуправления Юлия Саморовская.

Представитель полиции Юлия Саморовская также заявила, что сообщение о сбежавшей женщине было получено в 16:16.

Представительница клиники Сантарос, Йоланта Нормантене, заявила, что у женщины был взят образец для анализа на COVID-19, и она ждала ответа в приемном отделении Центра инфекционных заболеваний.

В полицию о сбежавшей пациентке сообщила врач-инфекционист клиники Сантарос.

Врач, вызвавшая полицию, сообщила, что женщина 1979 года рождения, сбежала через окно отделения.

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Информация ЛК по сообщению BNS