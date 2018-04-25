Из Латвии в Литву доставлено сердце для пересадки

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В понедельник из Латвии в Литву для пересадки доставлено сердце, сообщило Национальное бюро трансплантации.

«В Латвии, в одной из больниц Риги у человека была констатирована смерть мозга и после получения согласия его близких был начат процесс донорства органов. Латыши не нашли в своей стране подходящего реципиента для проведения трансплантации сердца, поэтому оно предложено литовским реципиентам», – сообщило в понедельник бюро.

По словам замдиректора Национального бюро трансплантации Аудроне Бузювене, подходящего сердца для пациента в Литве найти не удалось.

Медиков из клиники Сантарос в Ригу рано утром в понедельник доставил вертолет ВВС Литвы, а после обеда он же доставил команду врачей с донорским сердцем назад, в Вильнюс.