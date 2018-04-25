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TOP,Здравоохранение,Новости

Из Латвии в Литву доставлено сердце для пересадки

  • Фото из открытых источников

В понедельник из Латвии в Литву для пересадки доставлено сердце, сообщило Национальное бюро трансплантации.

«В Латвии, в одной из больниц Риги у человека была констатирована смерть мозга и после получения согласия его близких был начат процесс донорства органов. Латыши не нашли в своей стране подходящего реципиента для проведения трансплантации сердца, поэтому оно предложено литовским реципиентам», – сообщило в понедельник бюро.

По словам замдиректора Национального бюро трансплантации Аудроне Бузювене, подходящего сердца для пациента в Литве найти не удалось.

Медиков из клиники Сантарос в Ригу рано утром в понедельник доставил вертолет ВВС Литвы, а после обеда он же доставил команду врачей с донорским сердцем назад, в Вильнюс.  

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«Сейчас проводится трансплантация сердца (…) Сама операция будет продолжаться примерно два, три часа», – сказала BNS А. Бузювене.

В 2019 году Латвия подарила Литве семь донорских органов: одно сердце и шесть почек. Литва подарила Латвии в 2018 году одно сердце и две почки.

Как сообщает бюро, в Литве в год проводится около 12 пересадок сердца.

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