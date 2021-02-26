Из Литвы уходят белорусские грузы

После подписания Беларусью и Россией соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты в Финском заливе в обход использовавшегося до этого времени Клайпедского порта литовский министр транспорта говорит, что это решение не выгодно ни Беларуси, ни Литве.
«Приходится сожалеть, что действия Беларуси в данном случае подкреплены не экономическими, а политическими аргументами», – сказал Марюс Скуодис в комментарии для BNS. Он признает, что такой шаг Минска скажется на Клайпедском порту и на Литовских железных дорогах.
«Наше главное стремление – диверсифицировать поток грузов, минимизируя влияние колебаний на рынке на погрузки порта и перевозки по железной дороге, а также снижая риски зависимости от решений одной страны. Поэтому расширяется список стран, которые перевозят грузы по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт, также идет поиск новых отправителей грузов», – сказал М. Скуодис.
Министры транспорта России и Беларуси на минувшей неделе подписали соглашение, согласно которому в течение трех лет через российские порты будет отгружено 9,8 млн тонн продуктов. Сообщается, что с марта до конца года их будет отгружено как минимум 2 млн тонн.
Компания Klaipėdos nafta, которая до нынешнего года грузила продукты белорусского экспортера нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК), сообщила BNS, что в этом году уже не надеется получить грузы БНК.
«Белорусских грузов на февраль или более поздние периоды времени через терминалы Klaipėdos nafta не номинировано. Как полагает руководство предприятия, это показывает, что грузы из Беларуси через его терминалы в этом году отправляться не будут – из таких предпосылок компания и исходит», – говорится в присланном агентству BNS комментарии.
В начале января сообщалось, что БНК решила не продлевать долгосрочный договор с компанией LTG Cargo Литовских железных дорог, которая перевозит ее продукты в Клайпедский порт.
Нефтепродукты, которые БНК экспортировала через Клайпеду в последние годы, составляли 3,1% совокупных погрузок порта и 2,4% совокупных перевозок по железной дороге.
Информация «ЛК», BNS