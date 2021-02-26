Из Литвы уходят белорусские грузы

Компания Klaipėdos nafta, которая до нынешнего года грузила продукты белорусского экспортера нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК), сообщила BNS, что в этом году уже не надеется получить грузы БНК.

«Белорусских грузов на февраль или более поздние периоды времени через терминалы Klaipėdos nafta не номинировано. Как полагает руководство предприятия, это показывает, что грузы из Беларуси через его терминалы в этом году отправляться не будут – из таких предпосылок компания и исходит», – говорится в присланном агентству BNS комментарии.

В начале января сообщалось, что БНК решила не продлевать долгосрочный договор с компанией LTG Cargo Литовских железных дорог, которая перевозит ее продукты в Клайпедский порт.

Нефтепродукты, которые БНК экспортировала через Клайпеду в последние годы, составляли 3,1% совокупных погрузок порта и 2,4% совокупных перевозок по железной дороге.

Информация «ЛК», BNS