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Из Литвы в страны происхождения отправлено 14 нелегальных мигрантов – А. Билотайте

Фото vrm.lt

Из Литвы в страны происхождения отправлено 14 нелегальных мигрантов, говорит литовский министр внутренних дел Агне Билотайте. 

«По моим данным, 14 человек, и в ближайшее время будет немалое число», – сказала министр в среду журналистам. 

По ее словам, большинство из этих нелегальных мигрантов – иракцы. 

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Министр полагает, что вскоре возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения активизируется. 

«Я считаю, что этот процесс активизируется, потому что, насколько мне известно, четыре представителя иракского консульства приехали сейчас в Литву, делают свою работу, Департамент миграции тоже активно делает свою работу – поощряет и информирует о возможности добровольного возвращения, получения 300 евро, информирует о других возможностях», – сказала А. Билотайте. 

«Думаю, что это как следует поощрит людей принимать решения и быстрее отправляться в страны своего происхождения», – добавила она.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. 

Также принято решение разворачивать незаконно пытающихся пересечь границу лиц, это заметно уменьшило потоки мигрантов. 

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