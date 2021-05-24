Из Минска в Вильнюс не вернулись пять летевших в самолете Ryanair пассажиров

В белорусской столице был задержан летевший этим самолетом из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным источников BNS, еще два из оставшихся в Минске — граждане этой страны. Какова их связь с инцидентом, пока не раскрывается.

На вопрос, установлены ли личности всех пассажиров, премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции в понедельник ответила, что не может предоставить эти данные, так как «это информация, связанная с проводимым досудебным расследованием».

«Я могу сказать только то, что все граждане Литвы безопасно вернулись в Литву», — сказала она.

По словам премьера, также еще не ясно, могут ли летевшие самолетом люди рассчитывать на компенсации. Глава правительства сказала, что это может выясниться после расследования.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.