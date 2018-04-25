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Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В предстоящие выходные на исключительных условиях состоятся еще два рейса из Минска в Вильнюс, подтвердила BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене. 

По ее словам, рейсы состоятся в субботу и воскресенье, ими смогут воспользоваться пассажиры, купившие билеты заранее. 

«Это исключительный случай, по просьбе министра Линаса Линкявичюса, поскольку было обращение в Министерство коммуникаций и транспорта», – сказала BNS Р. Якилайтене.

По ее словам, также намечены исключения для возвращения в Литву паромами для тех, кто приобрели билеты на  4, 6, 8, 10 апреля.

Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи c пятницы на субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду. Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами — посылки. 

Запретив движение пассажиров, Кабмин оставил возможности после субботы вернуться в Литву дорожным транспортом через границы с Польшей и Латвией, однако только на двух контрольно-пропускных пунктах  – через КПП Кальвария-Будзиско, и Салочяй-Гренцтале.  

Ограничения продлятся в течение всего периода карантина в связи с коронавирусом, как минимум, до 13 апреля. 

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Костян Авторы недавних комментариев
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Костян
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Костян

Легко очернять другие государства, что до сих пор не вывезены все безмозглые путешественники, а сами не можем собрать быстро этих безумцев и распространителей вируса, хотя наши масштабы с Россией и Белоруссией не сравнить. Все не на отдыхаются , для отдохнувших карантин в бывшей тюрьме!

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-04-03 15:05
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