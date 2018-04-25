Из печи блины летели!

Мука гречневая — 1,5 стакана, яйца — 2 шт., масло растительное — 80 мл, кефир — 2 стакана, сахар — 2 ст. л., соль — 1/3 ч. л., сода — 0,5 ч. л.

Яйца взбить с сахаром и солью. Отдельно подогреть кефир, добавить в него соду. После того как смесь вспенится, ввести ее во взбитые яйца, перемешать миксером. Муку просеять и замесить тесто. В конце добавить растительное масло. Выпекать блины обычным способом, на раскаленной сковороде. Готовые блинчики можно смазать сливочным маслом и подавать с зеленью, рыбой, мясом или творогом.

Блинный торт с сыром и грибами

Блины готовые — 16 шт., сыр твердый — 400 г, сметана 20 %-ная — 200 г, лук репчатый — 1 шт., шампиньоны свежие — 500 г, петрушка — 1/2 пучка, масло растительное для жарки — 2 ст. л., перец черный молотый, соль.

Лук измельчить, поджарить на сковороде с маслом, добавить мелко нарезанные грибы. Когда они выделят жидкость, добавить сметану и тушить около 10 минут — смесь должна быть с соусом. Сыр натереть на мелкой терке. Собрать торт, выкладывая на блины поочередно грибную смесь и тертый сыр. Верхний слой посыпать сыром. При желании можно подогреть в духовке в течение 10 минут при температуре 180 °С. Украсить зеленью.

Арабские блинчики катаеф со сладкой сырной начинкой

Для теста: мука — 1,5 стакана, крупа манная — 1 стакан, дрожжи сухие — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., розовая вода — 1 ч. л.

Для начинки: сыр сливочный — 200 г, масло сливочное — 3 ст. л., молоко — 1 стакан, крахмал кукурузный — 3 ст. л., сахар — 3 ст. л., сахар ванильный — 1 ч. л., розовая вода — 1 ч. л., сахарная пудра — 1 ст. л. Для посыпки: фисташки — 200 г. Для подачи — мед.

Начинку из сливочного сыра готовят за сутки. В кастрюле соединить молоко, сахар и кукурузный крахмал и на медленном огне вымешивать до однородности. Добавить сыр и помешивать, пока сыр не расплавится, а крем не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло, ваниль и розовую воду. Крем посыпать сахарной пудрой и убрать на сутки в холодильник. Перед использованием крем взбить миксером. Для блинов смешать просеянную муку, манную крупу, дрожжи, разрыхлитель и сахар. Добавить растительное масло и розовую воду. Влить 1,5 стакана горячей воды и вымесить тесто. Поставить отдохнуть на 30 минут. Жарить блинчики на небольшом огне с одной стороны. Каждый блинчик сразу оформить в виде конуса, соединив края, и заполнить начинкой. Посыпать дроблеными фисташками и полить медом.

Индийские лепешки уттапам с овощами

Рис басмати — 1 стакан, чечевица белая (измельченная) — 1/2 стакана, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., свекла — 1 шт., базилик зеленый — 1/2 пучка, сода пищевая — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., масло топленое для жарки, соль — щепотка.

Рис и чечевицу промыть по отдельности, несколько раз меняя воду, затем замочить в большом количестве воды на 2 часа. Слить воду, выложить в блендер и измельчить до состояния пасты. Добавить немного воды и вымесить густое, но текучее тесто. Добавить соль, сахар, соду. Оставить еще на 4 часа (или на период до 15 часов). Лук, морковь, свеклу очистить, тонко нарезать. На разогретую сковороду с маслом вылить тесто толстым слоем, выложить сверху овощи и листья базилика. Примерно через 5 минут, когда появятся пузырьки, перевернуть и жарить с другой стороны до золотистой корочки. Подавать с острым соусом.

Мешочки с сюрпризом

Молоко — 500 мл, мука — 210 г, яйца — 2 шт., шпинат — 75 г, масло растительное — 35 г, сахар — 25 г, соль — 6 г, сыр сливочный — 180 г, лосось копченый — 120 г, шнитт-лук — 6 перьев, бальзамический крем.

Шпинат с небольшим количеством молока взбить блендером до однородной консистенции. Заместить тесто, последовательно добавив яйца, муку, растительное масло, соль и сахар. Выпечь 12 блинов на раскаленной сковороде. Свернуть мешочки: разложить блины парами один на другой, положить в серединку сливочный сыр, ломтик копченого лосося, свернуть и перевязать луком. Можно подавать со сметаной и овощами.

Блины с яйцом пашот

Для блинов: молоко — 1 стакан, яйца — 1 шт., мука — 100 г, масло оливковое — 1 ст. л., сок лимонный — 10 мл, сода — щепотка, соль — щепотка.

Для начинки: яйца — 4 шт., ветчина — 100 г, авокадо — 1 шт., сок лимонный — 20 мл, фета — 100 г, помидоры черри — 8 шт., петрушка — несколько веточек.

Ингредиенты для теста соединить и замесить жидкое тесто. На сухой разогретой сковороде испечь блины. Ветчину нарезать тонкими ломтиками и поджарить до румяной корочки. Помидоры нарезать четвертинками, фету — кубиками. Авокадо нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. На порционные тарелки положить по блинчику. Сверху выложить ломтики авокадо, кубики феты, ломтики черри и поджаренную ветчину. В кастрюлю налить на 5-7 см воды, вскипятить — она должна тихо кипеть, не булькая. Влить немного уксуса. Яйцо разбить в миску, не повредив желтка. Венчиком сделать в кастрюле небольшой водоворот и аккуратно опустить яйцо ближе к стенке кастрюли. Варить 2-4 минуты. Вынуть шумовкой и выложить на блинчик с начинкой. Приготовить так 4 яйца и сразу подавать.