Из Соединенного Королевства доставлено более 60 жителей Литвы

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В понедельник вечером из Соединенного Королевства спецрейсом в Ригу были доставлены 66 жителей Литвы.

Как и планировалось, самолет airBaltic из Лондона приземлился в Риге после 22 часов.

Люди, вернувшиеся в латвийскую столицу, были доставлены в Литву на двух автобусах. Они отправились в Вильнюс, Укмерге, Пасвалис, Каунас и Шяуляй.

Вернувшиеся из Соединенного Королевства обязаны изолироваться на десять дней или обладать отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не более чем за 48 часов до вылета.

Специальный гуманитарный рейс из Лондона в Ригу организовали вместе Латвия, Литва и Эстония. Им доставлены граждане Балтийских стран, которым было необходимо вернуться домой, но они не могли это сделать по причине отозванных рейсов из Соединенного Королевства.

Неделю назад в Литве вступил в силу запрет на прибытие пассажирскими самолетами из Соединенного Королевства по причине распространяющегося в этой стране особо заразного штамма коронавируса.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, во вторник рейсом, организуемым Эстонией, смогут вернуться еще около 10 граждан Литвы.