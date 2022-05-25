Из Украины в Литву вернулась первая группа экспертов, расследовавших военные преступления

Литовские эксперты также осмотрели места взрывов, брошенную военную технику, неразорвавшиеся авиабомбы и другие взрывчатые устройства, оказали помощь в опознании пострадавших, свидетелей событий и участвовали в опросах.

По словам возглавлявшего группу рокурора, личность которого не разглашается, украинские правоохранительные органы используют современное оборудование для фиксации военных преступлений, но их, как и людских ресурсов, остро не хватает из-за количества и масштабов совершенных преступлений.

По его словам, любой переданный дрон, фотокамера, жесткий диск или другое необходимое для расследования оборудование принимается с благодарностью и сразу же вводится в действие.

Сейчас вторая группа литовских должностных лиц продолжает работу, начатую в Украине.

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине. Создана рабочая группа из 40 прокуроров, сотрудников полиции и Службы по расследованию финансовых преступлений, работающих в Литве, и следственная группа для работы в Украине на основе ротации.

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