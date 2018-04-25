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Из Вильнюса в Варшаву — за 3 часа 30 минут

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Планируется, что после реализации железнодорожного проекта Rail Baltica высокоскоростные поезда Rail Baltica из Таллина в Варшаву и из Таллина в Вильнюс будут курсировать четыре раза в день, а по маршруту Вильнюс-Каунас-Варшава будут курсировать до десяти поездов в день.

Согласно запланированному проекту, поездка из Каунаса в Вильнюс займет около 38 минут, до Панявежиса — 37 минут, из Каунаса в Ригу — 1 час 40 минут, в Таллин — 3 часа 18 минут, а до Варшавы — 3 часа 27 минут.

До Берлина из Литвы можно будет добраться в течение 12 часов. Rail Baltica является крупнейшим железнодорожным инфраструктурным проектом в истории стран Балтии, который будет включать в себя строительство электрифицированной железнодорожной линии европейской колеи по всему маршруту, идущему из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллин. Проект также предусматривает отдельную железнодорожную линию Каунас-Вильнюс.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве — 392 км, в Латвии — 265 км, в Эстонии — 213 км.

Строительство проекта, ориентировочная стоимость которого составляет около 5,8 миллиарда евро, является крупнейшей инвестицией в улучшение возможностей мобильности и путешествий, бизнеса, туризма и торговли в регионе. Ожидается, что проект завершится в 2026 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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