Из-за беспорядков у сейма задержано 26 человек, пострадало 10 полицейских

«Они все использовали незаконные действия, портили полицейские транспортные средства, вызывали у полицейских физическую боль, а также забросали камнями автомобиль скорой помощи», — рассказал начальник комиссариата.

«Должен сказать, что на данный момент пострадало около 10 полицейских, сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ)», — добавил он.

Однако, отметил С. Гагас, эти цифры будут увеличиваться, так как некоторые сотрудники обратились к медикам под утро, после работы.

СОБ около 2 часов ночи закончил разгонять участников акции у сейма, которые не желали уходить. Они были вытеснены полицейскими со щитами, которые медленно двигались вперед, использовали слезоточивый газ.

Около 5 тысяч человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на неимеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.

После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки — в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

С. Гагас подтвердил, что были использованы несколько предметов пиротехники и подчеркнул, что не полицейскими.

«Я должен заверить, что полиция не использовала ни звуковые, ни другие какие-либо гранаты не использовала. Взрывы были со стороны протестующих, пиротехнические изделия», — сказал он.

По его данным произошло два взрыва, затем полицейские на месте происшествия нашли невзорвавшиеся петарды.

Для поддержания общественного порядка были задействованы 70 полицейских.

Около 21.30 в Вильнюсскую больницу была доставлена сотрудница полиции, которая позже была направлена на амбулаторное лечение.

На 34-летнего мужчину был составлен протокол за небольшое нарушение общественного порядка — он конфликтовал с митингующими, выглядел нетрезвым.

Один 23-летний молодой человек был задержан из-за подозрений о наличии наркотиков.

BNS