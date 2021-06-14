Из-за беженцев в Литве может быть объявлена экстремальная ситуация

Решение об объявлении экстремальной ситуации может быть принято в понедельник.

«Мы будем следить за ситуацией в выходные дни, скорее всего, в понедельник примем решения», – сказала министр в пятницу вечером.

В пятницу же он она посетила Пабраде (в Швенченском районе), где строится палаточный городок, который позволит поселить до 350 нелегальных мигрантов, которые не вмещаются в литовский Центр регистрации беженцев.

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«Поскольку мы видим крупные потоки нелегальных мигрантов, было принято решение о строительстве палаточного городка здесь, в Пабраде, строительство уже идет. Сегодня оно уже начато, и в воскресенье должно завершиться, а в понедельник мы уже сможем принимать людей», – сказала А. Билотайте.

По ее словам, в городке будут оборудованы две части: 80 мест для карантина и 270 для расселения.

Она акцентировала, что в палатках будут размещаться только одинокие мужчины, а семьи с детьми, пожилые люди, а также другие категории уязвимых нелегальных беженцев, будут размещаться в других помещениях.

А. Билотайте сказала, что в связи с создавшейся ситуацией на литовской границе страна попросила помощь и на международном уровне.

В целом сначала этого года были задержаны 328 нелегальных мигрантов из третьих стран, которые незаконно пересекли госграницу Литвы с Беларусью. С 1 июня незаконно границу пересекли 140 мигрантов.

За минувшие выходные на границе с Беларусью в Литве были задержаны 58 нелегальных мигрантов. В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 387 нелегальных мигрантов, это количество почти в пять раз больше, чем за весь 2020-ый год, в прошлом году был задержан 81 такой иностранец. С ростом потока нелегальных мигрантов Литва планирует укрепить охрану границы с Беларусью, МВД просит на это в этом году дополнительные 11,5 млн евро.