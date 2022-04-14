Из-за COVID-19 более 80 авиакомпаний находятся в состоянии банкротства

Пандемия коронавируса обозначила периоды «до» и «после» в истории авиационного сектора, пострадавшего от бессрочных ограничений на перевозки, введенных правительствами по всему миру с 2020 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, неопределенность все еще присутствует, и авиакомпании еще не достигли докризисного уровня пропускной способности и занятости, но они уже осознают, что допандемические показатели вряд ли будут восстановлены.

Об этом свидетельствует последний отчет американской ведущей международной консалтинговой компании «Оливер Вайман» «Прогноз мирового рынка флота и техобслуживания на 2022–2032 годы».

Согласно отчету, в результате пандемии коронавируса с 2020 года 63 авиакомпании обанкротились или были реструктурированы, и, по прогнозам, еще 20 авиакомпаний обанкротятся в 2022 году.

Компания «Оливер Вайман» уверена, что внутренние рейсы достигнут допандемических показателей раньше, чем межконтинентальные рейсы. В Европе, например, внутренние рейсы достигнут уровня 2019 года в начале 2023 года; межконтинентальные рейсы – в середине 2024 г. Разница объясняется устойчивостью некоторых ограничений из-за пандемии коронавируса.

Еще одним фактором, влияющим на восстановление авиаперевозок, являются долгосрочные перспективы деловых поездок. В частности, одной из наиболее важных переменных является возможность того, что удаленная работа и видеоконференции навсегда уменьшат потребность в деловых поездках.

Согласно отчету, между 2020 и 2040 годами авиаперевозки будут сильно расти в Африке (5,4 проц) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (5 проц), что выше, чем в Европе (3,1 проц) и Северной Америке (2,7 проц).

В парке воздушных судов будут преобладать самолеты с узким фюзеляжем, которые составят 64 проц от общего числа в 2032 году (по сравнению с 58 проц в 2020 году), поскольку медленное восстановление международных перевозок после COVID-19 сокращает количество широкофюзеляжных самолетов. Они также будут более эффективными и менее загрязняющими окружающую среду, особенно из-за намерения европейских правительств заменить короткие полеты поездом.

«Оливер Вайман» также отмечает исторический «бум», который наблюдался в грузовых авиаперевозках во время пандемии, что привело к развитию электронной торговли в таких странах, как Испания. По подсчетам консультанта, этот факт привел к тому, что в 2021 году переоборудование пассажирских самолетов в грузовые достигло рекордного уровня. В частности, в 2021 году было переоборудовано более 100 самолетов и, по прогнозам, их число будет только расти.