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Из-за COVID-19 в Расейняйском районе Литвы запрещены публичные мероприятия

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Для более эффективного контроля над распространением  COVID-19 в Райсейняйском районе Литвы с понедельника запрещаются все публичные мероприятия, а также посещение учреждений культуры, развлечений и спорта.  

Это решение было принято в пятницу на заседании Комиссии по управлению экстремальными ситуациями самоуправления. 

«С 21 сентября на территории всего Расейняйского района запрещаются все спортивные, культурные, развлекательные мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, включая практические проверки деятельности, организуемые в виде соревнований», – сообщил муниципалитет в пятницу. 

Этот запрет касается всех муниципальных учреждений и компаний, а также физических и юридических лиц. 

С понедельника также запрещено посещение учреждений культуры, отдыха, развлечений и спорта и физическое обслуживание посетителей. Запрещается также деятельность центров дневной занятости для детей, людей с недугами и пожилых людей. 

Руководители общего и неформального обучения должны следить за эпидемиологической ситуацией и принимать соответствующие решения о форме обучения, а компании услуг призывают работать удаленно. 

С понедельника муниципальные и бюджетные учреждения района будут обслуживать население лишь удаленным способом. 

По данным мэрии, количество заболеваний  COVID-19 в Расейняйском районе составляет 134,5. Между тем, по Литве этот показатель достигает – 20,1 случая.

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), в Расейняйском районе коронавирусом больны 43 человека. 27 случаев связаны со вспышкой в комиссариате полиции. 

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