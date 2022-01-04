Из-за действий Китая литовские промышленники обратились в комитет ОЭСР

Чтобы привлечь внимание к действиям Китая по ограничению торговли с Литвой, Литовская конфедерация промышленников (ЛКП) обратилась в Консультативный комитет по бизнесу и предпринимательству (BIAC) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Промышленники надеются, что комитет привлечет внимание ОЭСР к ситуации и обратится к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила ЛКП.

В обращении отмечается, что бизнес испытывает экономическое давление с августа, а последние шаги Китая затрагивают не только Литву, но и европейские цепи поставок, а также инвесторов.