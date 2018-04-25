Из-за денег стресс испытывает каждый третий житель страны – опрос

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Более трети (39%) опрошенных жителей Литвы ежедневно ощущают беспокойство по поводу своих финансов, это негативно влияет на их отношения с близкими, на здоровье, на продуктивность на работе, свидетельствует новейшее исследование.

По данным опроса, проведенного по заказу Финансового института коммерческого банка Swedbank, у каждого шестого респондента вызывает стресс его финансовое положение, а полностью удовлетворены своими финансами 7% опрошенных.

«Совершенно довольных, абсолютно счастливых и спокойных по поводу своих финансов лишь 7% опрошенных, а таких, кто совершенно недоволен, вдвое больше – 14%», – сказала журналистам глава Фининститута Swedbank Юрате Цвиликене.

43% жителей страны утверждают, что работа для них является основной причиной стресса, 30% считают, что переживания по поводу денег негативно влияют на их отношениях с близкими, а у 20% были ссоры из-за денег.

Опрос по заказу Swedbank с 14 по 25 сентября провела компания рыночных исследований Norstat. В опросе приняли участие тысяча жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.