Из-за экологической реформы в Японии стали чаще красть в магазинах

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Экологические нововведения стали “подарком” для шоплифтеров: теперь им еще удобнее проносить товары мимо охраны.

За последние три месяца в Японии участились кражи продуктов из магазинов. Эксперты связывают это с недавно принятым законом, с помощью которого власти хотели простимулировать японцев ходить в магазин со своими сумками. Об этом пишет TheGuardian.

Новый закон обязывает продавцов всей страны отпускать полиэтиленовые пакеты по цене от двух иен. Его приняли из-за экологии: политики надеялись, что таким образом подтолкнут жителей страны отказаться от пластика, загрязняющего планету. Чиновники рассчитывали, что японцы станут приходить за покупками со своими многоразовыми сумками.

“Все произошло, как и планировала правительство: спрос на полиэтиленовые пакеты упал и все больше людей ходят за покупками с экосумками. Правда, со временем стало известно о минусах этого решения. Теперь в магазинах жалуются на воров, которые крадут еще больше и чаще”, — пишет издание.

По словам сотрудников одного из торговых предприятий, вычислить вора среди добросовестных покупателей стало тяжелее. Некоторые выносят из магазина и продуктовые корзины, каждая из которых стоит несколько сотен иен.

Чтобы снизить уровень краж, местная некоммерческая организация разработала “шоппинг-этикет” и предлагает размещать плакаты с соответствующими рекомендациями. Например, покупателям советуют держать свои сумки сложенными до самой кассы.