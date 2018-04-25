Из-за контакта с зараженными ковидом в самоизоляции находятся 14 членов сейма – НЦОЗ

Как позднее информировала канцелярия сейма, в самоизоляции должны находиться члены фракции Партии свободы Томас Раскявичюс, Аушрине Армонайте, председатель партии Союз отечества — Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис, консерватор Йона Гудаускас, вышешдий из фракции Либерального движения Кястутис Главяцкас, а также девять членов фракции Либерального движения: Эугениюс Гентвилас, Ричардас Юшка, Виргилиюс Алекна, Андрюс Богданас, Юозас Баублис, Симонас Гентвилас, Арминас Лидека, Раймундас Лопата, Ромуальдас Вайткус.

Глава Партии свободы А. Армонайте сказала BNS, что не получала от НЦОЗ никакого уведомления о том, что она должна изолироваться. По словам парламентария, она тоже сделала два теста на COVID-19, последний — в воскресенье, и оба теста были отрицательными. Парламентарий сказала, что в понедельник работала из дома, потому что ожидала результаты теста.

Представитель партии Союз отечества — Литовские христианские демократы Витауте Шмайжите сказала BNS, что Г. Ландсбергис не получал уведомления о самоизоляции, он сделал три теста и все они были отрицательными.

Фракция Либерального движения в сейме в понедельник сообщила, что из-за контактов с больными коронавирусом лицами самоизолировались все члены фракции.

Во фракции Либерального движения сейчас состоит 11 парламентариев.

Коронавирус подтвержден у членов этой фракции Йонаса Варкалиса, Виктораса Пранцкетиса и у председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен.