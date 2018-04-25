Из-за коронавируса может быть введена проверка и на дорогах

По его словам, это будет сложная процедура, поскольку на всех дорогах придется оборудовать круглосуточные посты: это означало бы потребность в специалистах в сфере здравоохранения, решение вопросов их защиты и законности остановки транспортных средств.

«Мы полагаем, что должны быть специалисты, которые практически будут останавливать автомобили на каком-то контрольно-пропускном пункте и опрашивать въезжающих, нет ли прибывших из зоны риска, соответственно им будет предоставлена информация в форме буклета о том, как они сами должны будут себя вести в случае подозрений на то, что могли иметь контакт», – сказал вице-министр.

В данный момент такая практика применяется в аэропортах и в морских портах, однако А. Шешяльгис акцентирует, что она направлена лишь на идентификацию возможных случаев и быструю изоляцию, однако не предотвращает путь попадания вируса в Литву.

«Требовалось бы больше сил, если возникнет такая необходимость, мы готовы организовать такую работу», – сказал он.

По его словам, предварительную информацию о рекомендациях министерство получит в пятницу, а решения могут быть приняты в следующий понедельник.

Литовские аптеки ощущают спрос на защитные маски

Угроза распространения вируса во всем мире повысила спрос на медицинские маски. По словам А. Шешяльгиса, вопрос обеспечения средствами безопасности также обсуждается на уровне Евросоюза.

Представители литовских аптек сообщили BNS, что отмечает выросший в разы спрос на маски, однако у них есть запасы, и они стараются сделать все возможное, чтобы нехватки не было.

«В прошлом году в сходное время уже была эпидемия гриппа, во многих местах уже объявляется, но сейчас покупают в пять-шесть раз больше», – сказал представитель сети аптек Gintarine vaistine Джеральдас Каунецкас.

«Значительное увеличение. Что самое интересное, люди их покупают не поштучно, а коробками: в коробке 50 масок», – сказал он.

По словам Дж. Каунецкаса, такой спрос был неожиданным, поэтому аптеки стараются искать, где можно дополнительно заказать маски, чтобы их хватило как для всех желающих, так и для персонала аптек.

Во вторник сеть аптек Eurovaistine сообщила, что вдень в ее аптеках продажи масок выросли более чем в десять раз.

«Сейчас в аптеках более 30 тысяч защитных масок. Уже завтра в аптеках их будет в три раза больше. Каждый день мы общаемся с поставщиками и стремимся к тому, чтобы защитных масок хватило всем», – отметила в пресс-релизе представительница этой сети Лаура Бельске.

По словам гендиректора сети аптек BENU Vaistine Lietuva Расы Марцинкявичене, аптеки особо ощутили страх населения перед коронавирусом.

«Самый большой скачек продаж медицинских масок мы отметили в последние дни января и первые дни февраля. Тогда за несколько дней их продажи выросли в десять раз. До сих пор объемы продажи медицинских масок оставались сходными, однако можно сказать, что ситуация стабилизировалась – мы уже не фиксируем внезапного увеличения продаж» – сказала она.

Люди звонят по телефону общей помощи, обращаются в больницы

В Литве новости о новом вирусе совпали с сезоном простудных заболеваний, обеспокоенные жители обращались в Центр общей помощи, также прибывали в лечебные учреждения и выражали пожелание сделать анализы на болезнь.

А. Шешяльгис утверждает, что прибывшие в больницы желала быть проверенными на новый вирус, хотя и не было никаких индикаций того, что они могли быть им заражены.

«Людей, которые хотели бы провериться профилактически, действительно больше, но, насколько мы общались с главами больниц, они не видят абсолютно никаких оснований брать анализ и направлять его в лабораторию для проверки на коронавирус», – сказал вице-министр.

Все же, по его словам, это явление не массовое.

Он подчеркнул, что если человек не был в Китае и чувствует симптомы простуды, ему не стоит переживать из-за коронавируса.

Как утверждает представитель Центра общей помощи Вилма Юозявичюте, с 25 января по телефону общей помощи 112 было получено 16 звонков от переживавших за возможный риск коронавируса.

Также было получено 18 звонков от лиц, у которых были различные вопросы или желание получить дополнительную информацию об этом вирусе, поэтому им были даны номера телефонов для консультации.

По данным Национального центра общественного здоровья, с 27 января в лечебные учреждения в Литве с подозрениями на коронавирус обратились 32 человека. У пяти были взяты лабораторные исследования на этот вирус, результаты четырех были отрицательными, результаты одного анализа еще ожидаются.

Наблюдались 27 лиц, в отношении одного была применена изоляция.

С упомянутой даты центр предоставил жителям более 10,2 тыс. консультаций, также были предоставлены десятки консультаций больницам, аэропортам, мэриям и прочим учреждениям.