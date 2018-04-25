Из-за коронавируса Национальный драматический театр Литвы отменил гастроли в Китае

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Национальный драматический театр Литвы (НДТЛ) из-за угрозы коронавируса отменил гастроли в Китае, которые были рассчитаны на месяц.

В Китае планировалось показать спектакль «Медведь», гастроли согласовывались более года.

«Было намечено посетить со спектаклем пять городов Китая и показать его восемь раз. На некоторые спектакли билеты уже были раскуплены. Решение отменить гастроли было принято вместе с организаторами гастролей в Китае», – говорится в распространённом НДТЛ сообщении.

Отправиться в Китай труппа НДТЛ должна была в конце апреля, а вернуться в – в конце мая.