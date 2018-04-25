Из-за коронавируса отменяется экспедиция «Миссии Сибирь» 2020 года

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

По причине коронавируса в этом году отменяется экспедиция «Миссии Сибирь», сообщили организаторы во вторник.

«Основные причины заключаются в том, что слишком много неясности в международном пространстве, не ясно, сколько времени будет продолжаться карантин в различных странах, сколько карантин продлится в самой Литве. Поскольку экспедиция требует большой подготовки, а всю информацию мы должны знать и обладать ею как можно раньше, было принято решение о том, что в этом году нет возможностей провести экспедицию», – сообщила BNS глава проекта Айсте Эйдукайтите.

«Мы начнем готовиться сразу к экспедиции 2021 года», – добавила она.

«В последние два году мы сталкивались с проблемой того, что не могли отправиться в Сибирь, поскольку российское посольство в Литве не давало виз, поэтому мы ездили в Казахстан, всегда находили способы, однако на сей раз это не получится», – сказала она.

Проект «Миссия – Сибирь» проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ. В целом было 18 экспедиций.

«В этом году мы отмечаем 15-летие своей деятельности. Впервые за эти годы экспедиция не состоится», – сказала А. Эйдукайтите.