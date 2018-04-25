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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Из-за коронавируса прекращается движение международных пассажирских поездов

Фото из открытых источников

Из-за вводимого в Литве карантина останавливается движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов», – сообщает компания.

Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.

Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.

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Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.

Правительство Литвы из-за коронавируса с понедельника вводит карантин на всей территории страны.

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