Из-за коронавируса страдают туристический бизнес, транспорт, некоторые производители

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Вспышку коронавируса в Европе и особенно в Италии в наибольшей степени ощутил на себе литовский сектор туризма – его доходы упали на 20-30%, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, временно исполняющий обязанности министра экономики и инноваций.

По его словам, о налоговых или иных льготах для бизнеса речь пока не идёт, однако для этого договорено сформировать две рабочие группы.

«Будут ли это налоговые льготы или что-то другое, о чем сегодня мы точно не можем говорить, что это будет решено в том или ином направлении, мы договорились обсудить это в будущем, и в этой связи будет две рабочие группы. Одна – в Министерстве экономики и инноваций, другая – с участием представителей бизнеса для того, чтобы услышать их ожидания и соответствовать им по мере возможностей государства», – сказал журналистам Ж. Вайчюнас во вторник после встречи с представителями бизнеса.

По его словам, рассматриваются разные возможности помощи бизнесу, однако конкретные меры не обсуждались.