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TOP,Бизнес,Новости

Из-за коронавируса страдают туристический бизнес, транспорт, некоторые производители

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Вспышку коронавируса в Европе и особенно в Италии в наибольшей степени ощутил на себе литовский сектор туризма – его доходы упали на 20-30%, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, временно исполняющий обязанности министра экономики и инноваций.

По его словам, о налоговых или иных льготах для бизнеса речь пока не идёт, однако для этого договорено сформировать две рабочие группы.

«Будут ли это налоговые льготы или что-то другое, о чем сегодня мы точно не можем говорить, что это будет решено в том или ином направлении, мы договорились обсудить это в будущем, и в этой связи будет две рабочие группы. Одна – в Министерстве экономики и инноваций, другая – с участием представителей бизнеса для того, чтобы услышать их ожидания и соответствовать им по мере возможностей государства», – сказал журналистам Ж. Вайчюнас во вторник после встречи с представителями бизнеса.

По его словам, рассматриваются разные возможности помощи бизнесу, однако конкретные меры не обсуждались.

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Президент Литовской конфедерации предпринимательства Валдас Суткус говорит, что до этой поры в контексте коронавируса всё внимание будет уделяться здоровью, однако теперь пришло время говорить о влиянии на экономику.

«Наиболее затронутыми в Литве секторами являются туризм, гостиницы, а также транспорт. Речь идёт о снижении заказов на 20-30% в секторе въездного и выездного туризма, а некоторые предприятия перевозчиков уже потеряли 90% заказов», – сказал В. Суткус.

«Скажем, в Северной Италии, где промышленный регион, у литовских перевозчиков были договоры и теперь их не осталось, потому что Северная Италия закрывается и 90% заказов пропало», – сказал он.

Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене тоже говорит, что туристический сектор оказался самым уязвимым для вспышки коронавируса. По её словам, у предприятий падают обороты, они вынуждены сокращать расходы – отправлять работников в отпуск, а в некоторых случаях их увольнять.

Между тем вице-президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс говорит, что в Литве есть несколько крупных производственных предприятий, затронутых в связи со вспышкой коронавируса. По его словам, трудно предугадать, что будет через 2-3 месяца.

«Часть тех изделий, которые литовцы поставляют в Германии, Швеции, Норвегии, Дании, она тоже производится в Азии. Если эта цепь расстроится, то эти заводы просто встанут и им не понадобятся эти самые комплектующие», – сказал В. Янулявичюс.

В Литве пока зафиксирован всего один случай коронавируса.

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