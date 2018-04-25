Из-за коронавируса закрыта главная достопримечательность Индии – Тадж-Махал

На фоне пандемии правительство Индии приняло решение о закрытии мавзолея Тадж-Махал в городе Агара – главной достопримечательности страны, привлекающей миллиона туристов ежегодно – в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом сообщается во вторник, 17 марта, на официальной странице министра культуры Индии Прахлада Сингха Пателя в социальной сети Twitter.
Помимо Тадж-Махала в стране закрыты десятки музеев, религиозных учреждений, объектов культурного наследия, отмечает сайт новостной службы BBC.
К настоящему моменту в Индии зарегистрировано 126 случаев заболевания COVID-19 и три смерти, в общей сложности проверено 6000 человек. Во вторник стало известно о четырех новых смертях, однако пока не ясно, включены ли они в приведенную статистику.
Согласно распоряжению индийского минздрава, граждане страны, посетившие Китай, Францию, Германию, Иран, Италию, Южную Корею и Испанию должны пройти 14-дневный карантин.NEWSru.com.il
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę