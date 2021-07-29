Из-за кризиса с мигрантами А. Билотайте просит созвать внеочередной совет министров ВД ЕС

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Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к министру ВД Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередное заседание совета министров ВД Евросоюза (ЕС).

«После последней встречи министров ВД ЕС прошло всего две недели, а число нелегальных мигрантов за это время возросло почти вдвое. Эта ситуация требует неотложных действий и решений», — приведены в сообщении МВД слова А. Билотайте.

В письме главе МВД Словении министр также отметила, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и не позволить мигрантам попадать через Литву в другие государства-члены ЕС.

«Одна из важнейших задач — оборудование физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматичное решение, которое поможет достичь результаты в краткосрочный период», — говорит министр ВД.

По данным МВД, в этом году границу Беларуси с Литвой незаконно пересекли 3145 мигрантов.

Министерство отмечает, что большая часть задержанных мигрантов стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.