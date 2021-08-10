Из-за митинга была усилена охрана Сейма, митингующие заблокировали ворота

Он заявил, что оценивает митинг перед Сеймом как с «повышенным или пониженным» риском.

«Мы, официальные лица, работаем не первый день, и мы всегда стараемся учитывать характер митинга, людей, их количество, и соответствующим образом концентрируем наши силы», — сказал В. Мацкявичюс.

Более чем обычно сотрудники охраны контролировали проходы в залы заседания Сейма.

Во вторник утром около 5 тысяч человек собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или не прошедшие тестирование.

Депутат Сейма Петрас Гражулис принес в зал пленарных заседаний похоронный венок для парламентариев. Политик положил его возле центральной трибуны. Либерал Эугениюс Гентвилас убрал оттуда венок, но вскоре вскоре получил угрозы в чат-приложении Messenger.

Часть депутатов выходили из здания Сейма под крики протестующих «Позор». Некоторым депутатам не позволяли выехать, заблокировав машины. Часть депутатов остаются внутри здания.

С выходящими из здания Сейма депутатами жители пытаются разговаривать, задают наболевшие вопросы. Все проходит мирно и спокойно.

Для разгона митингующих, к Сейму подтянулся спецназ, которые применили слезоточивый газ. Пострадавшей девушке была вызвана скорая помощь. В скорой не оказалось даже носилок, девушку без сознания тащили в машину.

Позднее людей оттеснили на гравийную площадку, что повлекло использование митингующими камней. Свидетели митинга утверждали, что это могли быть провокаторы. Некоторые призывали не кидать камни в полицейских.

Во вторник полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков у здания Сейма, сообщил начальник полиции Ренатас Пожела.

Информация ЛК по сообщению BNS