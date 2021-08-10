Из-за митинга была усилена охрана Сейма, митингующие заблокировали ворота

Во вторник из-за митинга у здания Сейма была усилена охрана в здании парламента, десятки митингующих ходили по парламенту, а вечером были заблокированы ворота внутреннего двора здания.
Заместитель директора Службы безопасности Валентинас Мацкявичюс подтвердил BNS, что во вторник служба усилила охрану Сейма.
«У нас есть общая практика, когда мы оцениваем мероприятия или визиты, тогда всегда укрепляем наши силы», — сказал сотрудник.
Он заявил, что оценивает митинг перед Сеймом как с «повышенным или пониженным» риском.
«Мы, официальные лица, работаем не первый день, и мы всегда стараемся учитывать характер митинга, людей, их количество, и соответствующим образом концентрируем наши силы», — сказал В. Мацкявичюс.
Более чем обычно сотрудники охраны контролировали проходы в залы заседания Сейма.
Во вторник утром около 5 тысяч человек собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или не прошедшие тестирование.
Депутат Сейма Петрас Гражулис принес в зал пленарных заседаний похоронный венок для парламентариев. Политик положил его возле центральной трибуны. Либерал Эугениюс Гентвилас убрал оттуда венок, но вскоре вскоре получил угрозы в чат-приложении Messenger.
Часть депутатов выходили из здания Сейма под крики протестующих «Позор». Некоторым депутатам не позволяли выехать, заблокировав машины. Часть депутатов остаются внутри здания.
С выходящими из здания Сейма депутатами жители пытаются разговаривать, задают наболевшие вопросы. Все проходит мирно и спокойно.
Для разгона митингующих, к Сейму подтянулся спецназ, которые применили слезоточивый газ. Пострадавшей девушке была вызвана скорая помощь. В скорой не оказалось даже носилок, девушку без сознания тащили в машину.
Позднее людей оттеснили на гравийную площадку, что повлекло использование митингующими камней. Свидетели митинга утверждали, что это могли быть провокаторы. Некоторые призывали не кидать камни в полицейских.
Во вторник полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков у здания Сейма, сообщил начальник полиции Ренатас Пожела.
Информация ЛК по сообщению BNS