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Из-за нарушения белорусскими пограничниками границы Литвы начато досудебное расследование

Nuotrauka vrm.lt

Литовская правоохрана проводит досудебное расследование в связи с инцидентом вторника, когда на территорию Литвы зашли 12 сотрудников пограничной службы Беларуси. 

 Как сказала BNS в среду представитель Генеральной прокуратуры Рита Стундене, расследование проводится из-за незаконного перехода госграницы. 

«По самому факту начато досудебное расследование. (…) Расследование проводят сотрудник Варенского соединения Службы охраны госграницы Литвы, возглавляют досудебное расследование прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры», – сказала она.

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Правоохрана проводит также более масштабное досудебное расследование об инцидентах и предположительно незаконных действиях на границе с Беларусью, однако пока принято решение проводить это расследование отдельно. В дальнейшем они могут быть объединены, информировала представитель прокуратуры. 

Министерство внутренних дел во вторник сообщило, что Беларусь устроила провокацию, когда госграницу незаконно пересекли и на территории Литвы оказались 12 белорусских пограничников. 

В Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. незаконных мигрантов. Большинство их из Ирака. 

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация. 

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