Из-за неполадок оборудования на терминале Klaipedos nafta ущерба окружающей среде не было

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На терминале нефтепродуктов госкомпании Klaipedos nafta произошел сбой в работе рекуператора, в результате чего могла увеличиться концентрация летучих органических соединений, однако замер не показали превышения нормы, сообщила компания.

«Это значит, что снижение мощности деятельности рекуператора ни на территории компании, ни за ее пределами не оказал существенного влияния на окружающую среду», — сообщила Klaipedos nafta.

Предприятие утверждает, что информировало все ведомства и приняла меры к установлению и ликвидации причин неполадок. Согласно сообщению, на терминале никогда не возникали подобные неисправности.

Оборудование рекуперирует пары бензина, образующиеся на эстакаде при выгрузке бензина из вагонов-цистерн в резервуары.