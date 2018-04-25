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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Из-за нехватки реагентов мобильные пункты проверки на COVID-19 сокращают время работы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В субботу Минздрав сообщил, что из-за нехватки реагентов мобильные пункты проверки на COVID-19 по всей Литве, за исключением Вильнюса, сократят время приема.

Время работы пунктов сокращается до получения новой партии реагентов. Пункты будут открыты до 12 часов дня. Часы работы вильнюсских пунктов не сокращаются,- будут открыты весь день.
Минздрав сообщили, что были заказаны 30 тыс реагентов для тестирования на коронавирус. Большую часть доставят в Литву на следующей неделе.

По состоянию на 12 часов субботы в Литве в общей сложности были проанализированы 1466 образцов на наличие коронавируса.
20 марта скончался первый человек, инфицированный COVID-19,- это пожилая женщина из Укмярге.

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