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Из-за нехватки ресурсов в Департаменте миграции просьбы об убежище окажутся в столе

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси рассматривающий просьбы о предоставлении убежища Департамент миграции (ДМ) Литвы увеличивает штатное расписание, однако сами просьбы из-за их большого числа пока будут ложиться в стол. 

Директор ДМ Эвелина Гудзинскайте говорит, что сейчас рассмотрение просьбы об убежище мигрантов занимает три недели, однако срок будет увеличиваться, так как в последние дни в Литву прибывает более чем по сто мигрантов в сутки. 

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«Само рассмотрение не будет занимать больше времени, но просьбы просто будут ждать своей очереди», — сказала BNS в понедельник Э. Гудзинскайте. 

Она утверждает, что до начала кризиса просьбы об убежище в Литве рассматривали восемь специалистов ДМ. Впоследствии их число было увеличено вдвое из внутренних ресурсов. 

Кроме того, ДМ объявил два отбора специалистов по убежищу, а вскоре начнется еще 12 конкурсов. 

Э. Гудзинскайте сказала, что эти специалисты будут трудоустроены со срочными трудовыми договорами до конца 2021 года. 

Пользуются пробелами

На сегодняшний день ДМ отклонил 89 просьб о предоставлении убежища прибывшим в этом году в Литву нелегальным мигрантам. Ни одна просьба не была подтверждена. 

По словам Э. Гудзинскайте, просьбы отклоняются потому, что совместно с сотрудниками разведки не устанавливается, что для просителя убежища в стране его происхождения на самом деле имеется какая-то угроза. 

Отклоненные просьбы могут быть обжалованы в судах, а сам процесс от подачи просьбы до решения апелляционного суда может продолжаться шесть — восемь месяцев, утверждает директор ДМ. 

По ее словам, процесс еще может затянуться потому, что после отклонения просьбы мигрант может подать новую просьбу, а это разрешается делать и после решений судов и не дожидаясь их. 

Как сказала Э. Гудзинскайте, это позволяет одному человеку подать неограниченное число просьб, а пока они рассматриваются, невозможно начать процесс возвращения мигранта в страну происхождения. 

«Это пробел в европейской директиве. Конечно, в ней предусмотрено, что если поданная мигрантом повторная просьба необоснованная, то просто принимается решение ее не рассматривать. Но это решение все равно должно быть мотивировано и тоже может быть обжаловано в судах», — сказала Э. Гудзинскайте. 

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, более чем в десять раз больше, чем в прошлом году. Преимущественно это мигранты из стран Ближнего Востока. 

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции — это гибридная атака белорусского режима, который мстит Литве. 

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