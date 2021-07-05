Из-за нехватки ресурсов в Департаменте миграции просьбы об убежище окажутся в столе

«Само рассмотрение не будет занимать больше времени, но просьбы просто будут ждать своей очереди», — сказала BNS в понедельник Э. Гудзинскайте.

Она утверждает, что до начала кризиса просьбы об убежище в Литве рассматривали восемь специалистов ДМ. Впоследствии их число было увеличено вдвое из внутренних ресурсов.

Кроме того, ДМ объявил два отбора специалистов по убежищу, а вскоре начнется еще 12 конкурсов.

Э. Гудзинскайте сказала, что эти специалисты будут трудоустроены со срочными трудовыми договорами до конца 2021 года.

Пользуются пробелами

На сегодняшний день ДМ отклонил 89 просьб о предоставлении убежища прибывшим в этом году в Литву нелегальным мигрантам. Ни одна просьба не была подтверждена.

По словам Э. Гудзинскайте, просьбы отклоняются потому, что совместно с сотрудниками разведки не устанавливается, что для просителя убежища в стране его происхождения на самом деле имеется какая-то угроза.

Отклоненные просьбы могут быть обжалованы в судах, а сам процесс от подачи просьбы до решения апелляционного суда может продолжаться шесть — восемь месяцев, утверждает директор ДМ.

По ее словам, процесс еще может затянуться потому, что после отклонения просьбы мигрант может подать новую просьбу, а это разрешается делать и после решений судов и не дожидаясь их.

Как сказала Э. Гудзинскайте, это позволяет одному человеку подать неограниченное число просьб, а пока они рассматриваются, невозможно начать процесс возвращения мигранта в страну происхождения.

«Это пробел в европейской директиве. Конечно, в ней предусмотрено, что если поданная мигрантом повторная просьба необоснованная, то просто принимается решение ее не рассматривать. Но это решение все равно должно быть мотивировано и тоже может быть обжаловано в судах», — сказала Э. Гудзинскайте.

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, более чем в десять раз больше, чем в прошлом году. Преимущественно это мигранты из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции — это гибридная атака белорусского режима, который мстит Литве.