Из-за нехватки средств откладывается программа поощрения рейсов – Скуодис

«У нас создана модель продвижения полетов, но пока средства на ее реализацию не предусмотрены, поэтому мы просто будем вынуждены отложить ее реализацию на несколько более поздний период», — пояснил министр парламентариям.

В начале октября заместитель министра транспорта Юлюс Скачкаускас сообщил BNS, что есть желание того, чтобы в следующем году появилось около 12 новых направлений полетов, путем поощрения их бюджетными деньгами. По его словам, конкретное количество рейсов будет определяться средствами, предусмотренными на это в госбюджете.

Временный руководитель компании-оператора литовских аэропортов Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас в начале октября сообщил BNS, что согласно модели распределения рисков с авиакомпаниями, разработанной британской компанией Informa Markets, государство могло бы финансово поддерживать важнейшие новые стратегически направления полетов.

Сообщалось, что предложенная модель продвижения полетов на десять лет должна обеспечить воздушное сообщение как минимум в 10 важных для Литвы направлений, включая Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Мюнхен, Рим.

В утвержденных министром транспорта в июле руководящих принципах для авиации Литвы до 2030 года указано, что в течение следующего десятилетия в Литву должны быть доступны прямые рейсы не менее чем из 150 городов.

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