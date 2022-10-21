Из-за нехватки средств откладывается программа поощрения рейсов – Скуодис

Из-за нехватки средств Министерство транспорта и коммуникаций откладывает предложенную этим летом консультантами модель поощрения воздушного сообщения, согласно которой Литва планировала финансово поддержать около 12 новых летных маршрутов.
Об этом министр Марюс Скуодис заявил во время рассмотрения Экономическим комитетом Сейма проекта государственного бюджета на 2023 год.
«У нас создана модель продвижения полетов, но пока средства на ее реализацию не предусмотрены, поэтому мы просто будем вынуждены отложить ее реализацию на несколько более поздний период», — пояснил министр парламентариям.
В начале октября заместитель министра транспорта Юлюс Скачкаускас сообщил BNS, что есть желание того, чтобы в следующем году появилось около 12 новых направлений полетов, путем поощрения их бюджетными деньгами. По его словам, конкретное количество рейсов будет определяться средствами, предусмотренными на это в госбюджете.
Временный руководитель компании-оператора литовских аэропортов Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас в начале октября сообщил BNS, что согласно модели распределения рисков с авиакомпаниями, разработанной британской компанией Informa Markets, государство могло бы финансово поддерживать важнейшие новые стратегически направления полетов.
Сообщалось, что предложенная модель продвижения полетов на десять лет должна обеспечить воздушное сообщение как минимум в 10 важных для Литвы направлений, включая Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Мюнхен, Рим.
В утвержденных министром транспорта в июле руководящих принципах для авиации Литвы до 2030 года указано, что в течение следующего десятилетия в Литву должны быть доступны прямые рейсы не менее чем из 150 городов.
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