Из-за новой вспышки COVID-19 в Китае могут задерживаться грузы в Литву

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В Литве могут ощущаться последствия сбоя в экономике Китая в связи с новой вспышкой COVID-19 в этой стране, например, могут быть задержки отгрузок, считает президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.

«Пока мы этого не чувствуем, но я думаю, мы почувствуем, потому из-за политики нулевой терпимости к вирусу в Китае массово закрываются рабочие места, порты и терминалы. Поскольку груз идет из Китая больше месяца, последствия этого мы почувствуем чуть позже, обострение ситуации должно сказаться на сроках доставки грузов, они будут задерживаться», — сказал генеральный директор клайпедского контейнерного терминала Klaipedos konteineriu terminalas Шилейка.

По словам Шилейки, после спада торговли между Литвой и Китаем в прошлом году уменьшился только объем экспорта, а импорт не уменьшался.

«Импорт из Китая в Литву не прекращался, контейнеры и товары идут из этой страны — нельзя сказать, что объемы резко упали. Другая ситуация с экспортом, который остановился», — сказал Шилейка.

Генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас также подтвердил, что контейнерные потоки из Китая в Литву остаются на прежнем уровне.

«Если считать грузы, которые выгружаются в Клайпедском порту и отправляются в Литву или дальше, я бы сказал, что цифры остались прежними — около 100 тыс. тонн в месяц, но это очень округленная цифра», — сказал Латакас.

В связи с быстрым распространением высокозаразного штамма омикрон десятки миллионов китайцев были повторно помещены в карантин, ограничены в поездках, производство было остановлено, а Шанхай — крупнейший в мире морской порт, стал эпицентром крупнейшей вспышки в стране.

Товары народного потребления, сырье, оборудование, комплектующие и другие товары ввозятся в Литву из Китая.

Осенью прошлого года Китай остановил грузовые поезда в Литву, остановил также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, кроме того, он вывел Литву из таможенной системы, поэтому литовские грузы не могут въезжать в страну.

Отношения между Литвой и Китаем пошатнулись, когда в прошлом году Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя название острова в своем названии.

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