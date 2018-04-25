Из-за новых случаев коронавируса закрывается поликлиника Шешкинес в Вильнюсе

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Из-за двух новых случаев коронавируса в стоматологическом отделении в столичной Шешкинской поликлинике, учреждение с четверга будет работать удаленно.

«Планируется, что стоматологическое отделение будет закрыто, и в ближайшее время здесь не будут предоставляться необходимые стоматологические услуги, а также услуги, связанные с уходом за беременными женщинами, пациенты будут направлены в другие поликлиники. Также временно приостанавливается вакцинация детей в этой поликлинике », — заявила пресс-секретарь мэра Вильнюса Йева Дирмайте.

По данным поликлиники, оба лица отделения были обследованы по 37 потенциальным контактам, выявленным после двух ранее установленных случаев. Они находятся в изоляции дома, не выходя на работу с 26 марта.

В настоящее время в поликлинике работала одна команда, которая не имела контактов, и после проведенных тестов на коронавирус, анализы были отрицательными.

Всего в поликлинике было установлено четыре случая заражения вирусом: первый был диагностирован врачами 17 марта, а второй — 23 марта.

Информация ЛК по сообщению BNS