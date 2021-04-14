Из-за ограничений медуслуг – около 10 тыс. избыточных смертей — Ю. Сабатаускас

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В прошлом году из-за того, что по причине распространения COVID-19 в лечебных учреждениях было ограничено предоставление плановых медицинских услуг, за год необходимой медицинской помощи не получило и умерло почти 10 тыс. человек, говорит вице-председатель сейма Литвы, социал-демократ Юлюс Сабатаускас.

«Из-за недостатков управления карантином мы потеряли почти в два с половиной раза больше людей, чем за это время умерло от COVID-19. Такие цифры приводят в ужас», — сказал он на пресс-конференции в среду в сейме.

После введения первого карантина в прошлом году, когда коронавирус стал распространяться в лечебных учреждениях, решение об ограничении предоставления плановых медицинских услуг в лечебных учреждениях принял бывший министр здравоохранения, «аграрий» Аурелиюс Верига.

По словам Ю. Сабатаускаса, хотя сейчас этот запрет отменен, обеспокоенность вызывает то, что и нынешнее правительство ориентируется лишь на управление режимом карантина, не предпринимая дополнительных мер по улучшению доступности медуслуг.

«Я обращался к премьеру и министру здравоохранения, так как вижу опасную тенденцию, что правительство концентрируется исключительно на управлении режимом карантина, однако совершенно игнорирует избыточные смерти, число которых почти в два с половиной раза превысило количество смертей от COVID-19 в Литве. Это значит, что людям своевременно не было диагностировано заболевание, не предоставлено необходимое лечение и другие необходимые услуги. Таких смертей насчитывается уже почти 10 тыс. «, — сказал Ю. Сабатаускас.

Бывший министр здравоохранения, социал-демократ Гедиминас Черняускас отметил, что в прошлом году в Литве по сравнению с другими странами Евросоюза общая смертность выросла едва ли не заметнее всего. По его словам, Литва — «третья с конца», а хуже ситуация только в Румынии и Болгарии.

Бывший министр здравоохранения А. Верига сказал BNS, что решение остановить предоставление плановых медицинских услуг было реакцией на сложившуюся ситуацию.

«Я напомню контекст — медики жили в таком страхе, что они брали бюллетень, чтобы не идти на работу, чтобы не заразиться и самим не пострадать», — сказал экс-министр.

«Легко теперь говорить, что нужно было или не нужно было останавливать. Тем более, что мы видели проблемы Северной Италии, что там делалось, не было полного знания, как обуздать. Вы видели, что творилось, стоило заразиться одному и болезнь распространялась, тогда закрывалось все отделение. Тогда не только плановых, но и срочных услуг никто больше не предоставлял. Что бы было, если бы этот процесс не был взят под контроль и перестали оказывать неотложную помощь? «, — сказал он.

А. Верига обратил внимание, что число смертей в стране растет и после восстановления предоставления медицинских услуг.

«Значит, есть другие беды, из-за чего люди не обращаются: то ли это страх, то ли еще что-то», — предположил он.

Экс-министр подчеркнул, что решение остановить предоставление плановых услуг было принято после консультаций с медиками.

«Конечно, с нынешним знанием, с нынешними мерами все уже кажется больше ненужным, и во время второго карантина мы не останавливали», — добавил он.

По данным Департамента статистики, в общей сложности от COVID-19 в Литве умерло 3718 человек.

С марта прошлого года до марта нынешнего года в Литве зарегистрировано почти 50 тыс. смертей, а с марта 2019 года до марта 2020 года — почти 41 тыс.