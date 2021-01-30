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Из-за ограничений на покупку леса Литве грозят санкции ЕС

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Министерство окружающей среды Литвы во вторник предупредило, что Еврокомиссия (ЕК) может начать процедуру нарушения против Литвы, если сейм не отменит введенный парламентом прошлого созыва запрет на приобретение одним лицом более 1,5 тыс. гектаров леса. 

Министерство сообщило, что ЕК попросила у Литвы объяснений, так как подозревает, что такие меры могут ограничить свободное движение капитала. 

Вице-министр Данас Аугутис сказал для пресс-релиза, что если эти ограничения в Законе о лесах оставить без изменений, то ЕК, «скорее всего, начнет официальную процедуру нарушения в отношении Литвы». 

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Советник министра окружающей среды Мариюс Гайлюс сказал BNS, что пока не может прокомментировать, инициирует ли министерство поправки к закону.

О предупреждении из ЕК первым сообщил новостной портал delfi.lt.

В Литве с 2020 года лицу или связанным лицам на территории Литвы разрешено купить лишь до 1500 гектаров земли лесохозяйственного назначения. 

Президент Гитанас Науседа наложил вето на этот закон, но сейм его вето преодолел. Критики говорят, что ограничение может мешать приходу новых инвесторов. 

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