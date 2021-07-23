Из-за пандемии госдолг в еврозоне впервые превысил 100% ВВП

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Соотношение госдолга к ВВП в еврозоне в конце первого квартала 2021 года впервые превысило 100%. Об этом сообщает Евростат.

В частности, соотношение в еврозоне зафиксировано на уровне 100,5%, в странах Евросоюза — 92,9%.

На госдолг по-прежнему в значительной степени влияют меры политики по смягчению экономических и социальных последствий влияние пандемии. Также на госдолг влияют меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

Самое высокое соотношение госдолга к ВВП на конец первого квартала 2021 года зафиксировали в Греции (209,3%), Италии (160,0%), Португалии (137,2%), Кипре (125,7%), Испании (125,2%), Бельгии (118,6%) и Франции (118,0%), а самый низкий в Эстонии (18,5%), Болгарии (25,1%) и Люксембурге (28,1%).

Напомним, что ВВП Китая за полгода вырос на 12,7%. ВВП Китая по итогам первой половины 2021 года составил около $8,24 трлн, отметили в Государственном статистическом управлении КНР.