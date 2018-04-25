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Из-за пандемии в мире резко упали трудовые доходы

Фото pixabay.com

За первые девять месяцев 2020 года трудовые доходы в мире сократились на 10,7%, или на $3,5 трлн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 22 сентября, докладе Международной организации труда (МОТ).

«Глобальные трудовые доходы уменьшились, по оценкам, за первые три квартала 2020 года на 10,7%, или на $3,5 трлн, по сравнению с тем же периодом 2019 года», — говорится в документе МОТ.

Отмечается, что эти цифры не учитывают поддержку, оказываемую работникам посредством принятых правительствами мер в условиях пандемии.

Наибольшее снижение трудовых доходов зарегистрировано в странах с низкими и средними доходами на душу населения — до 15,1%. В регионе Северной и Южной Америки, который больше других пострадал от сложившейся ситуации, падение составило в среднем 12,1%.

Эксперты подчеркивают, что уменьшение рабочих часов в мире вследствие коронавируса оказалось «существенно более значительным», чем прогнозировалось в конце июня.

Так, во втором квартале 2020 года сокращение составило 17,3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, тогда как, согласно июньскому прогнозу, ожидалось 14-процентное снижение. В итоге во втором квартале в мире было потеряно в общей сложности 495 млн рабочих мест в пересчете на 48-часовую рабочую неделю.

В третьем квартале, окончательной статистики по которому пока нет, ожидается потеря 12,1% рабочего времени, или 345 млн рабочих мест. Прогнозы на четвертый квартал с конца июня эксперты МОТ пересмотрели в сторону ухудшения: ожидается потеря 8,6% рабочих часов, или 245 млн рабочих мест, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

korrespondent.net

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