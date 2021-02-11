Из-за пандемии в Норвегии отменили школьные экзамены

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Норвежские власти заявили об отмене всех письменных и почти всех устных экзаменов для школьников весной этого года в связи со сбоями в учебном процессе, вызванными пандемией коронавируса, сообщает норвежское издание The Local.

Только учащиеся 10 класса начальной школы и 3 класса средней школы должны будут сдать устный экзамен.